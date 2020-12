Govern paga 4,35 euros per cada test d'antigen

L'empresa catalana Gessal Nutraceuticals ha subministrat el material de detecció del virus

Proves TMA Una de les sanitàries encarregades de fer les proves TMA per detectar el coronavirus. Fernando Galindo

Actualitzada 16/12/2020 a les 09:37

Redacció Andorra la Vella

El Govern ha pagat 4,35 euros per cada test d'antigen. Així s'especifica en un edicte del darrer butlletí del BOPA referent a l'adjudicació de la compra del material de detecció del virus, que no especifica la quantitat de tests que s'han adquirit. Sí que indica, com és habitual, el nom de l'empresa que ha subministrat els tests, la catalana Gessal Nutraceuticals, SL. A més, com en molts casos de compres relacionades amb material de la Covid-19, la contractació és en modalitat d'emergència i directa.

