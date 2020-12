Govern aprova el reglament que regula llicències de la Llei del joc

El text permet desenvolupar el conveni entre el CRAJ i les loteries espanyoles

Actualitzada 16/12/2020 a les 19:33

Redacció Andorra la Vella

El Govern ha aprovat avui durant el consell de ministres el reglament que regula diverses llicències de la Llei dels jocs d'atzar de l'any 2014. El text permet regular aquelles que s'atorguen amb classe C i C@, que s’atorguen als operadors de joc històrics que han signat un conveni amb el Consell Regulador Andorrà del Joc (CRAJ) com per exemple la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado d’España (Selae), la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE), Loteries de Catalunya i Française des Jeux. Així, el document també permetrà desenvolupar el conveni ratificat entre el CRAJ i la Selae el passat novembre per regular la comercialització al Principat dels jocs d’atzar del veí del sud.



El reglament també regula les llicències de classe G, dirigides a distribuïdors principals, les de categoria H per a distribuïdors mixtos i desenvolupa les llicències de classe I destinades a persones que vulguin exercir qualsevol activitat professional relacionada amb els jocs d’atzar autoritzats.