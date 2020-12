Espanya desaconsella els autotests d'antigen

El ministre Salvador Illa assegura que "no són adequats" i poden portar "a falses interpretacions"

Salvador Illa El ministre de Sanitat espanyola, Salvador Illa.

Actualitzada 16/12/2020 a les 19:33

Redacció Andorra la Vella

El Consell Interterritorial de Sanitat Espanyol ha acordat, de manera unànime, desaconsellar l'ús dels autotests d'antígen que es poden adquirir a les farmàcies. El ministre Salvador Illa ha assegurat que "no són adequats" i poden portar a un "engany" ja que un negatiu no assegura no estar contagiat. Illa ha remarcat que no és una recomanació seva, sinó unànime del Consell Interterritorial en base a informes tècnics. "Porten a falses interpretacions", ha remarcat Illa, que ha demanat als metges que no preescriveixin els autotests i demanin als ciutadans que han de fer-se una prova que vagin als llocs habilitats per fer-los. Illa ha lamentat tambá la publicitat que se li ha donat a aquest sistema de detecció del virus, i ha recomanat que "amb això no es juga. Qui pensi que un autotest d'antigen és segur s'autoenganya. El que cal fer és quedar-se a casa", ha indicat.

#3 Fake shopping worse test

(16/12/20 19:56)



#2 No damos una

(16/12/20 19:37)



#1 Véritas

(16/12/20 19:32)