Encamp obre un WhatsApp per comunicar-se amb els ciutadans

El tefèfon 653 200 servirà per rebre i fer arribar informació sobre la parròquia

Actualitzada 16/12/2020 a les 11:11

Redacció Andorra la Vella

Encamp estrena el número 653 200 de WhatsApp per enviar i rebre informació als ciutadans. El servei estarà actiu des de les nou del matí a les cinc de la tarda de dilluns a divendres perquè es puguin fer arribar al comú

"suggeriments, incidències, tant en missatges escrits com a través de fotografies" i per tenir detalls d'esdeveniments o altres informacions comunals. El canal de comunicació permetrà també rebre informació rellevants de temes d'interès per la ciutadania " guardant el número de telèfon a la llista de contactes i acceptant les condicions d'ús", segons ha anunciat el comú.



El cònsol menor, Jean Michel Rascagneres, destaca que l'aplicació es posa en marxa per "utilitzar una eina molt implantada entre la població per fer més fàcil la comunicació i apropar encara més el comú a la ciutadania". El comú remarca que s'ha fet formació als treballadors públics per utilitzar l'aplicació seguint els protocols fixats i la normativa de protecció de dades.

#1 José Pascual Peris LLuesma

(16/12/20 11:13)