Els grups de la majoria enllesteixen la llei d'actius digitals

Demòcrates, Liberals i Ciutadans Compromesos han enviat el text als sectors implicats perquè facin aportacions

Actualitzada 16/12/2020 a les 12:29

Redacció Andorra la Vella

Els grups parlamentaris de Demòcrates, Liberals i Ciutadans Compromesos han enllestit la Proposició de llei de la representació digital d'actius mitjançant l'ús de la criptografia i de la tecnologia de llibre registre distribuït i blockchain i en les properes setmanes tenen previst entrar-la a tràmit parlamentari. Abans, però, han enviat el text als actors i sectors implicats en el contingut, com ara Andorran Banking, l’Autoritat Financera Andorrana, la Unitat d’Intel·ligència Financera d’Andorra, la Confederació Empresarial Andorrana, la Cambra de Comerç, l’Empresa Familiar Andorrana i l’associació AndBlockchain. També s'ha fet arribar la Proposició al ministeri de Finances i grups palrlamentaris de l'oposició, amb l'objectiu que puguin fer tots les seves aportacions i valoracions per poder enriquir el contingut del text.



Des dels grups de la majoria han explicat que la llei pretén regular l'exercici de les activitats principals i els partícips en la representació digital dels actius, determinant el sistema de registre i sol·licitud de llicència d’activitat. Alhora en determina també els requisits per a les emissions públiques i privades de tokenització d’actius als efectes del seu registre i comercialització de les diverses categories d’actius digitals. A més, regula el règim jurídic de les plataformes de compravenda d’actius digitals i els serveis de custodi i altres activitats auxiliars que conformen l’ecosistema d’interoperabilitat dels actius digitals.



Segons han explicat des dels grups de la majoria, la nova reglamentació permetrà a les empreses andorranes obrir noves formes de finançament per impulsar els seus negocis. Es proposa la creació d'un mercat digital regulat, que s'anomenaria Andorra Digital Exchange (AndorraDEX) per poder gestionar i negociar els actius digitals, anomentats 'tokens'. A més, es preveu que les administracions públiques participin en aquest ecosistema i puguin ser emissors de deute públic mitjançant la plataforma digital.



Les noves possibilitats de finançament que permetrà aquesta llei i les activitats dels partícips en el nou entorn digital quedaran totalment regulades, controlades i supervisades per un organisme nacional. Així mateix, les operacions estaran xifrades mitjançant la tecnologia blockchain i de llibre registre distribuït, tecnologia amb un potencial d’innovació exponencial i d’eficiència tant als sectors privats com públics de l’economia, que posicionaran al Principat d’Andorra com a centre digital del nou paradigma que suposa la tecnologia blockchain i de llibre registre distribuït entre diferents organitzacions.



Cal recordar que aquest projecte de llei s'engloba en el pla Horitzó 23.