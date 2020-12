Els estudiants d'FP troben feina sense marxar d'Andorra

La meitat ja tenen ocupació abans d’acabar el curs o bé durant el mes després de graduar-se

Andorra la Vella

Gairebé la totalitat dels estudiants de formació professional es queden a treballar a Andorra. Així ho va manifestar la ministra d’Educació i Ensenyament Superior, Ester Vilarrubla, durant la presentació de l’estudi sobre la inserció laboral de la formació professional feta ahir. “Estem davant d’uns estudis que estan plenament consolidats al país”, va afirmar la ministra, després de facilitar les dades en què el 96% dels estudiants que van acabar la formació el 2016 es van quedar a treballar al país, mentre que dels que van finalitzar el 2019 són el 100%. En valors absoluts, això significa que només quatre dels 213 titulats van creuar les fronteres per tal de trobar feina.



Pel que fa al nombre total de d’estudiants, la xifra continua mantenint la progressió en positiu dels darrers anys, i en la promoció 2018-2019 van superar els estudis un total de 187 joves, 22 més que l’anualitat anterior i 81 més que el curs 2016-2017, que és quan es va registrar una de les xifres més baixes. Cal recordar que la formació professional s’imparteix tant al centre d’Aixovall com al Lycée Comte de Foix.



Un altre dels punts que va destacar la directora de l’AQUA, Marta Fonolleda, és la ràpida inserció laboral. En aquest sentit, va exposar que “el 41% dels titulats el curs passat van trobar feina abans d’acabar els estudis o durant el primer mes”, i va afegir que “dels que no treballen, un 49% són no actius, és a dir, que no buscaven feina o van seguir estudiant”. La xifra va augmentar en l’altra promoció estudiada, la del 2015-2016, on fins al 67% dels enquestats van afirmar que tenien feina abans d’acabar el primer mes de la graduació. A més, el 58% del 2018-2019 i el 70,7% del curs 2015-2016 van comptar amb contractes indefinits, i la ministra va destacar que “la tendència és que els estudiants acaben treballant del que estudien”.



Finalment, Vilarrubla va dir que “més enllà d’aquest estudi, estem fent un treball lligat al marc andorrà de qualificacions, per veure la transferència en l’àmbit europeu. Estem en contacte amb el sector empresarial per veure les necessitats que hi ha”.