El SAAS compra dos milions d'euros en material per la Covid

La parapública adjudica múltiples compres relacionades amb el diagnòstic i protecció del virus

Hospital Nostra Senyora de Meritxell Hospital Nostra Senyora de Meritxell Fernando Galindo

Actualitzada 16/12/2020 a les 10:57

Redacció Andorra la Vella

El SAAS ha adjudicat un total de 2.042.000 euros en múltiples compres de material relacionat amb la Covid-19. La més destacada és la de 240 reactius PCR APTIMA durant els mesos de novembre i desembre per al Laboratori Clínic de l’hospital Nostra Senyora de Meritxell, i que han estat subministrats per Hologic Iberia, S.L.U. per un preu total d'1.104.000 euros, impostos indirectes a part. La parapública també ha comprat 756 tubs tubs i 60 torundes per a la recollida de mostres TMA dels mesos d’octubre i novembre, valorades en 144.000 euros, així com més reactius PCR pels mesos de maig i juny per un preu de 60.990 euros. Les altres despeses relacionades amb el laboratori clínic de l'hospital són 18 panells BIOFIRE PLUS Covid-19 per als mesos de setembre i octubre, per un valor de 56.700 euros, 400 tests antigen (45.000 euros), i 40 kits Xpress SARS-CoV-2 per PCR (14.840 euros).



A més, destaca la compra del medicament VEKLURY 100 mg (REMDISIVIR COVID19) per a servei de farmàcia de l’hospital, el qual ha subministrat l'empresa Gilead Sciences, S.L. per 414.000 euros. El SAAS també ha destinat 37.996 euros a la contractació directa d’una bossa d’hores de peticions urgents per Covid.



D'altra banda, la parapública ha adjudicat la compra de material d’extraccions d’analítiques pels mesos d’agost i setembre per al servei de compres de l’hospital a l'empresa Becton Dickinson, S.A.U. per un import de 110.000 euros, així com a Grífols, per 9.581 euros. El BOPA també recull l'adquisició de material de protecció durant els mesos de juliol, agost, setembre i octubre en tres empreses diferents que sumen un valor de 30.000 euros. Finalment, s'ha fet pública la compra d’un sistema cardiocompresor LUCAS 3, 3.1 per a l'UCI per un valor de 13.973 euros.