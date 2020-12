El Govern treballa en un decret específic per ajudar el sector de la neu

L’executiu s’ha reunit amb els implicats per provar de pal·liar els efectes d’ajornar l’obertura de pistes

L’ajornament de l’obertura de les pistes d’esquí fins a principi de gener ha deixat el sector de la neu en una situació molt delicada. En espera que a partir del mes vinent puguin entrar turistes i la temporada d’hivern doni el tret de sortida, els representants del sector de la neu es van reunir amb el cap de Govern, Xavier Espot, per parlar sobre la situació i la possibilitat de tenir ajuts específics. Una qüestió que l’executiu està estudiant i que passaria per elaborar un decret específic amb mesures per als afectats directament per l’ajornament de l’obertura de pistes i la falta de turisme d’hivern.



De fet, la possibilitat d’un paquet d’ajudes concretes per als professionals més afectats per la decisió de no obrir encara les pistes d’esquí ja va ser avançada per Espot a la roda de premsa en què es va anunciar la mesura. De moment, però, encara no s’ha decidit cap acció concreta. Una possibilitat és que els temporers es puguin afegir als ERTO, també amb la intenció de preveure que si més endavant la pandèmia obliga de nou a tancar les pistes ja hi hagi una solució per a aquests treballadors.



En tot cas, les diferents empreses que conformen el sector no es posen d’acord en les ajudes que caldria aplicar i encara s’hi està treballant per tal de definir accions consensuades que puguin pal·liar els efectes del tancament obligatori.



Petició per agilitar els tràmits

D’altra banda, la Unió de Bars es va reunir ahir amb els presidents dels grups parlamentaris de la majoria per intercanviar els seus dubtes i neguits. Més enllà d’argumentar-los les decisions que s’han pres relacionades amb el sector per evitar la propagació de la pandèmia, els representants dels bars del país van demanar agilitat en els tràmits a l’hora de demanar les ajudes vigents. L’associació es queixa que els demanen molta documentació de diferents entitats públiques i reclamen una finestra única per tal de facilitar el procés. Els grups es van comprometre a traslladar la demanda al Govern per tal de simplificar el procés.



La Unió de Bars també va reclamar celeritat en la modificació de les lleis de sanitat i seguretat pública que permetrà multar les empreses que no segueixin les normes vigents, amb l’esperança que això permeti reduir les restriccions i només penalitzar aquells que les infringeixin.



Demandes

Els professionals del sector de la neu es van reunir amb el Govern per tractar mesures específiques que ajudin els implicats a pal·liar els efectes de l’ajornament de l’obertura de les pistes.



Les mesures encara no s’han especificat però una possibilitat seria estendre els ERTO també per als temporers.



Per part seva, la Unió de Bars reclama una finestra única per agilitzar la demanda d’ajudes.

