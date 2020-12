El PS demana perquè no s'han regularitzat les transferències als comuns del 2017

Pere López vol saber el motiu pel qual Govern no ha fet efectiu la totalitat dels pagaments encara

Actualitzada 16/12/2020 a les 18:11

Redacció Andorra la Vella

El president del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, Pere López, ha entrat una pregunta escrita i una oral a tràmit parlamentari en relació a les transferències als comuns de l'any 2017, les quals, ha assenyalat, encara no s'han transferit en la seva totalitat, per un import aproximat de 7,4 milions d'euros. "Sembla més que un retard, una resistència dels conservadors a fer efectius aquests pagaments. Estem en període de tancar pressupostos i ens consta que en les darreres reunuons de cònsols s'ha analitatzat aquesta situació", ha comentat López.



El president dels socialdemòcrates ha demanat quin és l'import que queda pendent de regularitzar i els motius pels quals no s'ha fet efectiva el pagament d'aquesta quantitat. Des del PS han recordat que l'origent d'aquest complement de transferència és el vot que va fer en el seu moment del grup socialdemòcrata en contra de la congelació que es proposava en aquell exercici del 2017. "Ens demanem com és possible que venint d'una disposició legal, d'un debat intens al Consell General, Govern encara no hagi regularitzat l'import de les transferències, i estigui tenint aquest debat en el context en el que tampoc sembla que s'hagin formalitzat encara les aportacions al Fons Solidari dels comuns", ha assenyalat López.