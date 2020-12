El Celler d'en Toni, reconegut com a Bib Gourmand per la 'Guia Michelin'

Els restaurants Kökosnøt, Ibaya i Koy Hermitage reben la distinció Plat Michelin

Actualitzada 16/12/2020 a les 06:28

Redacció Andorra la Vella

La Guia Michelin ha atorgat la distinció Bib Gourmand a un únic restaurant d’Andorra. El Celler d’en Toni ha estat un dels 53 establiments que enguany han rebut el guardó que destaca els restaurants amb una excel·lent relació qualitat-preu i que és el segon més important després de l’estrella Michelin. “Me’n vaig assabentar anit [dilluns] per la meva germana que em va trucar de seguida. No ens ho esperàvem perquè en aquests premis on et fixes és en les estrelles i els millors xefs, però no en aquesta distinció, la veritat. Sabíem que estàvem a la Guia Michelin, però vam veure que això era més bèstia”, va explicar al Diari el propietari d’El Celler d’en Toni, Marcel Besolí.



Besolí recorda que els experts gastronòmics van venir al restaurant abans de la Covid, però no els van revelar que eren de la guia fins que no van pagar l’àpat. “Ho prefereixo perquè si no encara ens hauríem posat nerviosos”, va explicar, per detallar que “aquell dia em va dir que era la cinquena vegada que venien i no ens n’havíem adonat”. Els crítics van provar diversos plats per fer una valoració de la qualitat i del preu. També van fer diverses preguntes i fotografies de l’establiment. Besolí, però, ja no va saber res més fins dilluns, quan es van assabentar que passaven a formar part del Bib Gourmand. “És molt xulo. És el pas previ a tenir una estrella, que no la busquem tampoc, però t’indica que és la línia a seguir.”



La distinció, que es dona des del 1996, es caracteritza amb una imatge del famós ninot de Michelin que apareix llepant-se els llavis i fent un OK amb els dits, simbolitzant la qualitat del local. “Ens fa molta il·lusió i és una alegria en aquests temps que corren”, afirma el propietari.

La Guia també va atorgar ahir la distinció de Plat Michelin als restaurants Kökosnøt, a Andorra la Vella, Ibaya i Koy Hermitage, situats a Soldeu. Aquest guardó és el tercer més important i destaca que són establiments amb una “cuina de qualitat”.