Demanen absoldre l'auxiliar d'infermeria acusat de fer una fel·lació a un pacient

La defensa considera "desproporcionada" la pena de fins a 8 anys de presó

La nova seu de la Justícia L'edifici de la nova seu de la justícia, a la zona del Prat del Rull de la capital. Fernando Galindo

Actualitzada 16/12/2020 a les 13:38

Eduard Piera Andorra la Vella

La defensa de l'auxiliar d'infermeria condemnat a fins a 8 anys de presó per fer una fel·lació a un pacient acabat d'operar, el juny del 2015, ha demanat la seva absolució aquest matí durant la vista al Tribunal Superior de Justícia. Per la lletrada, no està provat que el seu client cometés els actes sense el consentiment, i ha afirmat que "el pèrit mèdic no va tenir accés a les declaracions prèvies tant de la denúncia feta per la presumpta víctima a l'Hospital de Meritxell, com davant de la policia". Tot i admetre que el pèrit va dir que "el relat és creïble" l'advocada ha defensat que "sense veure aquestes declaracions fa difícil saber si ha mantingut o no el relat". A més a més, ha criticat que en el seu moment no s'hagués practicat cap prova forense, doncs va considerar que, en cas d'haver-se produït la fel·lació, hauria quedat material genètic salival. D'altra banda, i pel que fa a la pena imposada en primera instància, en considerar-la "desproporcionada" al·legant que, en cas que els magistrats consideressin els fets provats, no es podia parlar d'abusar d'una persona en situació de vulnerabilitat, doncs segons ha dit la lletrada, la víctima "va ser conscient en tot moment" i va afegir que caldria una condemna molt més baixa, de fins a un any i mig de presó condicional. Per la seva part, la Fiscalia ha demanat just el contrari, que és que els 8 anys de presó siguin ferms, i no com va dictaminar la sentència de Corts que en va establir dos de condicionals.

