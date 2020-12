Crèdit Andorrà inverteix en Skitude i Vasquiat, dues noves 'start-ups'

Actualitzada 16/12/2020 a les 06:40

Crèdit Andorrà va participar, a través del seu programa d’hiperacceleració empresarial Scale Lab Andorra, en la inversió en dues noves start-ups, que se sumen a les quatre per les quals l’entitat va apostar en aquest primer any de programa, durant el qual s’han avaluat més de 350 empreses. Les empreses emergents en les quals Crèdit Andorrà va posar el focus són Skitude i Vasquiat, centrades en l’esquí i la moda, respectivament.



Skitude és una plataforma que permet conèixer informació abans, durant i després de la pràctica de l’esquí, com per exemple l’estat de la neu, la meteorologia i poder comprar forfets dins de la mateixa aplicació. Al seu torn, Vasquiat, que treballa amb més de cent marques per temporada, ofereix venda anticipada de col·leccions de moda de luxe a preu reduït per tal de donar accés a les últimes tendències de la moda, alhora que ajuda els dissenyadors a finançar les seves col·leccions.