Cita prèvia per a visitar el Pare Noel i els Reis Mags

Els infants podran visitar el Pare Noel i els Reis Mags a Sant Julià de Lòria, però amb cita prèvia. Les reserves d'hauran de fer per unitat de convivènicia a través de WhatsApp al telèfon 32 52 24 o de l'adreça de correu electrònic cultura@santjulia.ad. El Pare Noel estarà present el dijous 24 a la casa comuna mentre que els Reis hi seran el dia 5 a la plaça de la Germandat, tots ells de les 17 a les 20 hores. Als actes tindran prioritat els infants de 3 a 11 anys i els residents de la parròquia i es retransmetran pel Canal Lòria i el dial 168 d'Andorra Telecom per a tots aquells nens que estiguin confinats o no puguin assistir.

