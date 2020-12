Actualitzada 16/12/2020 a les 06:49

El comú d’Encamp ha posat en marxa una campanya per tal de fomentar el comerç de la parròquia, tant a la vila d’Encamp com al Pas de la Casa. El tret de sortida va ser un vídeo que es va presentar ahir, on un infant explica les bonances del comerç de proximitat sota el lema Aquest Nadal regala Encamp. La campanya tindrà tres mercadets en què hi haurà diferents sortejos i vals de compra.