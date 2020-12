Límit de dos tests d'antígens de compra per persona

Martínez Benazet anuncia que els comuns estan ultimant el dispositiu per repartir les proves de franc que tindran a partir de demà

El consell de ministres ha aprovat avui el decret que autoritza les farma`cies a vendre tests d'antígens d'autodiagnòstic per detectar la Covid-19. La venda es podrà fer a partir de demà amb un límit de dos unitats per persona i únicament per a residents i fronterers, segons ha anunciat el titular de Salut, que ha indicat que pel que sap de moment no hi ha tests disponibles per vendre'n. Joan Martínez Benazet ha remarcat que no s'ha fixat preu màxim de venda de les proves perquè hi ha diferents tarifes segons el proveïdor però ha precisat que el Col·legi de Farmacèutics "s'ha compromès a que no hi hagi abús". Les farmàcies hauran de portar un registre amb el nombre de cens i la quantitat de test que compra cada ciutadà.



El ministre ha argumentat que la venda no es preveu per a visitants perquè el Govern ha legalitzat aquesta eina d'autoconsum "a la nostra circumscripció territorial" i que tots els turistes poden fer-se el test d'antígens en els laboratoris i les farmàcies. I ha informat que el decret contempla que la venda pugui ser de les proves que es fan amb una mostra nasal i també per als de saliva perquè hi ha països que n'estan homologant d'aquest tipus i les farmàcies en poden arribar a tenir. Tanmateix, ha precisat que no seran de saliva els que rebrà gratis la ciutadania perquè els dos models que ha estudiat el ministeri no han donat el nivell d'especificitat i sensibilitat suficient per ser homologats a Andorra.



Martínez Benazet ha explicat que ahir va mantenir una reunió amb els cònsols i que cada comú està ultimant l'operativa de distribució de les proves d'antígens que es repartiran de franc a tota la població major de 6 anys i que les corporacions rebran demà els tests que facilita el ministeri. L'operativa es fa de manera coordinada entre les administracions parroquials, la Creu Roja i Salut.

