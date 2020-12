'El Bany de l'Ossa' guanya el concurs d'idees del nou parc d'Encamp

El projecte ha estat el més votat entre les 500 persones que han participat en l'exposició pública

Actualitzada 16/12/2020 a les 17:15

Redacció Andorra la Vella

'El Bany de l'Ossa' ha estat el projecte guanyador del concurs d'idees del nou parc d'Encamp. El jurat, format pels cònsols, conellers de tots els grups comunals, membres de les associacions de mares i pares de les escoles de la parròquia, de l'Associació d'Empreses, de la Gent Gran i del Consell d'Infants, s'ha reunit aquest matí per donar el veredicte final sobre el concurs, i s'han decantat per aquesta opció. Precisament aquest projecte ha estat el que més votacions ha rebut entre els 500 ciutadans de la parròquia que han donat la seva opinió al respecte entre els 9 projectes presentats, per davant de 'Juga al Prat Gran' i 'Oz un món màgic', segon i tercer, respectivament.



Tal i com ha explicat la cònsol major d'Encamp, Laura Mas, ara cal redactar el projecte constructiu i adaptar el resultat del concurs d'idees a un projecte tècnic. "Està clar que construirem el parc que ha escollit la gent d'Encamp", ha precisat Mas.



El projecte d''El Bany de l'Ossa', que ha rebut un premi de 12.000 euros, ha estat format per Lluis Ginjaume Gratacós i Gerard Veciana Membrado, i destaca per la qualitat dels edificis previstos, dels espais verds i de la intengració del projecte al teixit urbà ja existent. El segon i tercer premi han rebut 6.000 i 3.000 euros, respectivament.

#1 Miquel

(16/12/20 17:33)