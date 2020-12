L'aportació permetrà comprar material de protecció contra la Covid-19 i educatiu que aniran destinat a infants

Andorran Banking dona 6.000 euros a Unicef Entrega de la donació d'Andorran Banking a Unicef Andorra Unicef Andorra

Actualitzada 16/12/2020 a les 13:19

Redacció Andorra la Vella

Andorran Banking ha fet una donació a Unicef Andorra de 6.000 euros per pal·liar els efecte de la pandèmia en els infants més vulnerables arreu del món. L'aportació, que s'ha fet en el marc del programa 'Inspired gifts. Regals que salven vides' on Andorran Banking hi participa per cinquè any consecutiu, permetrà comprar 1.500 mascaretes quirúrgiques, 2.900 parells de guants, 100 bates de protecció, 4.000 pastilles de sabó, 2.600 llibretes i llapis, 260 motxilles i 22 ràdios solars.