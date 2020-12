Andorra Telecom instal·la un punt de recollida a les oficines de tràmits del comú

Els clients poden anar a buscar descodificadors, routers, targetes SIM, i també certificats

Actualitzada 16/12/2020 a les 12:12

Redacció Andorra la Vella

Andorra Telecom ha instal·lat a les oficines del comú de Sant Julià de Lòria, a l'edifici del Molí, un punt de recollida de material per als seus clients. Així, l'usuari podrà escollir entre anar a buscar-lo a la botiga de la parapública d'Andorra la Vella o a les dependències de la corporació laurediana. El servei, en marxa des del 2 de desembre, ofereix materials d'Andorra Telecom com descodificadors, routers, targetes SIM, així com certificats, que el mateix personal de l’oficina comunal entregarà.

