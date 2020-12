Andorra Telecom i Bomosa s'alien per l'emprenedoria

Actualitzada 16/12/2020 a les 06:30

Agències La Massana

Andorra vol donar un nou impuls a l’emprenedoria i és per això que ahir van signar un acord de col·laboració per un termini de tres anys el director general d’Andorra Telecom, Jordi Nadal, i el director de Bomosa, Manel Garcia. L’acord té com a principal objectiu que tot l’ecosistema d’empreses emergents que s’impulsen des del Niu, el viver d’empreses de l’operadora, pugui continuar creixent al nou espai de coworking Hive Five, on els emprenedors disposaran d’un ambient empresarial que els permetrà seguir creixent i generar sinergies.



El responsable del Niu, Miquel Gouarré, va explicar que el conveni també busca la finalitat de permetre a les start-ups disposar d’un espai de treball innovador a un preu reduït, ja que s’oferirà un 50% de descompte en el lloguer; beneficiar-se dels coneixements que puguin tenir els mentors de Hive Five i disposar sempre d’una zona on celebrar reunions, activitats i esdeveniments que puguin sorgir en qualsevol moment per part dels emprenedors.



El director de Hive Five by Bomosa, Martí Batalla, va posar en relleu que la signatura d’aquest acord “és una molt bona notícia”, ja que permetrà una estada de fins a dotze mesos, i va reconèixer que tots els actors del país implicats en el món de l’emprenedoria han d’aprofitar aquests moments d’incertesa econòmica per poder fer realitat els seus projectes.

A banda de donar continuïtat als projectes que puguin anar sorgint del Niu, Batalla va assegurar que la voluntat també és retenir talent i fer-lo evolucionar per tal que el Principat no aculli només el sorgiment d’una idea, sinó que s’arribi a la creació real d’un negoci i es mantingui. “Aquests acords haurien de ser obligatoris moralment”, va afegir.