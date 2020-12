Actualitzada 15/12/2020 a les 06:24

El cap de Govern, Xavier Espot, va rebre ahir el ministre d’Afers Exteriors, Cooperació Econòmica Internacional i Telecomunicacions de la República de San Marino, Luca Beccari, qui ha visitat per primera vegada de manera oficial Andorra. La delegació de San Marino s’ha desplaçat amb un vol directe entre Remini i l’aeroport d’Andorra-la Seu d’Urgell per tractar temes com les negociacions de l’acord d’associació amb la Unió Europea o la recent entrada a l’FMI.