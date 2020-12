Un 60% de la població no va trepitjar cap museu al 2019

Gibert presenta l’estudi ‘Aproximació a la política cultural d’Andorra’ i demana a l’Administració que promogui la participació de la ciutadania

Façana Museu Thyssen La façana del Museu Thyssen d'Andorra ARXIU

Actualitzada 15/12/2020 a les 13:58

Adrià Esteban Andorra la Vella

Un 60% de la població d’Andorra no va trepitjar cap museu durant el 2019, segons es desprèn de l’estudi Aproximació a la política cultural d’Andorra, elaborat per Toni Gibert, i que neix d’un conveni entre el Ministeri de Cultura i la Fundació Julià Reig. En aquest sentit, l’informe també constata que un 83% de la població no va anar a cap espectacle de dansa, que el 71% no va gaudir de cap concert i que el 70% no va visitar cap galeria d’art. Unes dades desencoratjadores que, segons Gibert, venen motivades per la falta de temps i d’interès. “El fet que les persones no tinguin temps lliure ens ha de fer replantejar coses. La cultura viu de l’oci i si no tenim aquest temps és impossible que la cultura creixi. I que la gent no tingui interès en la cultura ha de fer repensar les polítiques culturals dutes a terme”, ha exposat.



Així mateix, Gibert ha assegurat que “no hi ha una mala inversió econòmica cultural” en comparació amb altres països, tot i que el seu greuge és que “no hi ha una estabilitat”, ja que “quan hi ha una crisi la primera cosa que cau és la inversió cultural”. Per aquest motiu, l’autor de l’estudi ha reivindicat per “polítiques valentes” que facin eixamplar “el camp de visió dels seus habitants”. Una qüestió que, segons Gibert, passa perquè les administracions “es puguin prendre el temps per reflexionar una mica”. “No hem d’anar tant ràpid en programar, sinó fer polítiques encaminades a la participació”, ha conclòs.