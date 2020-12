Restriccions per evitar un “gener terrible” passades les festes de Nadal

Actualitzada 15/12/2020 a les 06:17

LES VACUNES ARRIBARAN A PRINCIPI DE GENER A TRAVÉS D'ESPANYA I FRANÇA

El ministre de Sanitat espanyol, Salvador Illa, va assegurar ahir que la previsió és iniciar la vacunació el 4 o 5 de gener sempre que l’Agència Europea del Medicament n’aprovi l’ús el 29 de desembre. Illa i el ministre de Salut andorrà, Joan Martínez Benazet, van acordar que una part proporcional de les dosis que han d’arribar a Espanya es redirigiran a Andorra, com també passarà amb les franceses. És per això que Benazet va afirmar ahir que “si ells comencen el 4 o 5 nosaltres no trigarem gaire més”, i va apuntar que “estarem en disposició de començar-les a donar” una vegada arribin al país.



Quant a la situació epidemiològica, Salut ha detectat un repunt de casos diaris en els darrers tres dies, amb una mitjana diària de 48,6, així com un petit augment de la taxa de reproducció del virus a 0,91. En les darreres hores s’han diagnosticat 44 persones i el total des que va començar la pandèmia s’enfila a 7.382 contagis. Tot i això, 6.706 persones han superat la malaltia. Així doncs, a hores d’ara hi ha 597 casos actius, 33 menys que diumenge.

D’altra banda, hi ha 19 persones ingressades a l’hospital: 16 a planta i tres a la unitat de cures intensives, de les quals una està en una situació d’intubació i ventilació mecànica. Tanmateix, hi ha 26 aules en vigilància activa, 12 de confinades totalment i 14 amb un aïllament parcial. La darrera setmana s’han fet 6.937 test per 100.000 habitants i la taxa de positivitat és del 4,1%. La incidència acumulada dels últims 14 dies és de 811 casos per 100.000 habitants.

Els ciutadans d’Andorra hauran de triar quines dues celebracions de Nadal fer en família. Així s’estipula en el protocol que Govern va fer ahir públic, en el qual es determina que només es permetran dues reunions familiars amb un màxim de deu persones, menors inclosos. Aquestes trobades es podran realitzar el 24 de desembre a la nit, el 25 i el 26 al migdia, el 31 a la nit i l’1 i el 6 de gener al migdia, però només en dues ocasions. Tanmateix, es recomana la realització d’un test d’antígens nasal abans de la trobada. De fet, el cap de Govern, Xavier Espot, va anunciar que es facilitarà un autotest a cada ciutadà major de 6 anys en una operativa de distribució que encara s’ha de definir.Les trobades es podran fer a domicilis i als restaurants, per això l’executiu aprovarà un decret que permetrà que els dies festius puguin admetre 10 persones a la taula i, en el cas del 24 i el 31 de desembre, podran tancar a la una de la matinada. L’obligatorietat de mantenir la distància de seguretat entre taules i de mantenir la mascareta fins al moment de consumir i a la sobretaula es mantindrà. Tant Espot com el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, van insistir en la importància de mantenir les mesures de seguretat encara que es realitzi el test abans de la trobada perquè la prova només determina si la persona pot contagiar en aquell precís moment, però no si té el virus i, per tant, la validesa dura hores.Per avaluar l’impacte de les celebracions, Govern va presentar un càlcul matemàtic en el qual s’indica que una reunió de 10 persones durant dues hores i sense fer test ni seguir les mesures comportaria 735 positius a la població, mentre que amb la realització del test d’anticossos i confinant les persones contagioses, que hauran de demanar hora per fer-se una TMA al 821 955, es reduiria a 320 els contagis. Benazet va reiterar que el risc de rebrot és “molt elevat” i Espot va insistir que les mesures busquen evitar un “rebrot terrible” al gener que obligaria a adoptar decisions “dràstiques” amb conseqüències en tots els àmbits.celebraran el Nadal reclosos a casa, amb només cinc persones a la taula, amb toc de queda i amb un tancament total de la vida pública i econòmica. El país afronta xifres esfereïdores.salvar el Nadal en família, però sacrifica el Cap d’Any per intentar reduir els contagis durant les vacances. A més, a partir d’avui es declara el toc de queda entre les vuit del vespre i les sis del matí a tot el territori nacional amb l’única excepció del dia 24.mobilitat limitada entre el 20 de desembre i el 7 de gener. Entre aquests dies només podran passar d’un territori a l’altre per motius de salut, feina o emergència.un dels països amb els nivells de letalitat més elevats de la segona onada de la pandèmia. Els ciutadans només podran convidar a casa una persona.tindrà el límit de deu persones a la taula, menors inclosos, i es recomana que els grups no pertanyin a més de dues bombolles en cada trobada i que, durant tot el període de Nadal, coincideixin un màxim de tres bombolles.es mantindrà la tradició de cantar a les portes de les cases, però les trobades s’hauran de fer en bombolles fixes i “com més petites millor”.