Pyrénées obre un punt d'atenció laboral a Sant Julià

L'oficina al Centre Cultural lauredià està adreçada a exempleats del Punt i a tots els interessats en treballar al nou centre

Pyrénées ha obert avui una oficina d'atenció laboral al Centre Cultural i de Congressos de Sant Julià de Lòria per atendre els exempleats del Punt de Trobada que vulguin treballar en el nou centre comercial i a totes les persones que s'hi vulguin incorporar a la plantilla del nou projecte empresarial. El punt d'atenció està obert des de les 9 a les 18 hores i és necessari demanar cita prèvia amb un missatge per WhatsApp al telèfon 648 455 o amb un correu electrònic a l’adreça noupunt@pyrenees.ad.



L'oficina de Sant Julià és un dels tres punts per a la selecció d'empleats per al nou centre comercial on es preveu crear 500 llocs de treball. La segona oficina està a la 5ª planta de l’edifici de Grans Magatzems Pyrénées i al gener es preveu obrir una tercera a la Seu d’Urgell per atendre i contactar treballadors transfronterers.