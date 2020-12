Els joves ja tenen el lloc de treball en acabar els estudis o en menys d'un mes

Eduard Piera Andorra la Vella

L'estudi sobre la inserció laboral dels titulats de Formació Professional, que ha presentat la ministra d'Educació i Ensenyament Superior, Ester Vilarrubla, i la directora de l'AQUA, Marta Fonolleda, han mostrat que aquests estudiants troben feina abans d'acabar els estudis o en menys d'un mes. En aquest sentit, cal destacar que l'enquesta es va fer als titulats en el curs 15-16 i en els del 18-19. En el primer cas, el 87% dels enquestats ja estan treballant en professions relacionades amb el que van estudiar, mentre que en els que es van titular el curs passat la xifra baixa fins al 49%. No obstant això, Fonolleda ha remarcat que "el 49% dels que no tenen feina, consten com a inactius, és a dir que no n'estan buscant o bé han continuat els seus estudis".

En línies generals Vilarrubla ha afirmat que "la formació professional està plenament consolidada i adaptada a les necessitats del país". No obstant això, la ministra ha explicat que "més enllà d’aquest estudi, des del ministeri estem fent un treball lligat al marc andorrà de qualificacions, hem tingut molt contacte amb els sectors empresarials per veure quines formacions tenen més sortida i quines caldria incloure. A banda de veure la transferència europea de les titulacions". Una feina, que la titular d'Ensenyament ha dit que es presentarà durant el mes de gener.

