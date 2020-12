Mercat, sortejos i espectacles per comprar a Encamp

El comú impulsa una campanya per promocionar el comerç a la parròquia aquest Nadal

Redacció Andorra la Vella

El comú posa en marxa una campanya de promoció conjuntament amb els empresaris de la parròquia per fomentar les compres a Encamp i al Pas. La corporació ha preparat un vídeo sota el lema 'Aquest Nadal, regala Encamp' on una nena explica la importància del comerç de proximitat i per impulsar aquest consum local el comú ha organitzat tres mercats de Nadal al centre del poble

hi ha tres mercats de Nadal on hi haurà sortejos i vals de compra.



El primer mercat es farà al centre d'Encamp del 27 de desembre al 2 de gener i tindrà dos espectacles de llum diaris a les 18 h i a les 20 h. Un altre mercat es fa al Pas de la Casa des d'ahir amb organització de l'Associació de veïns i es mantindrà fins al 22 de desembre. A la vila fronterera hi ha haurà un segon mercat entre el 2 i el 10 de gener.



El comú ha previst dins les activitats de Nadal un espectacle de circ, des del 18 de desembre fins al 6 de gener que es farà a la sala de festes del Complex en diferents horaris. Els infants podran gaudir de malabars i contorsionisme amb el circ per a tots els públics Dias Brothers, premiat a diferents festivals internacionals.