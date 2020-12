Les extorsions amb imatges sexuals es doblen aquest any

Actualitzada 15/12/2020 a les 06:04

CONTROLS ANTIDROGA AMB GOSSOS POLICIA A LES ESCOLES

Un dels objectius de la policia aquest 2020 era atacar el consum i la venda de droga entre els més joves amb una intensificació dels controls als voltants de centres educatius i d’oci i esbarjo. Però va esclatar la pandèmia. Ara aquesta línia de treball es vol recuperar a partir del gener quan, segons va anunciar el titular d’Interior a preguntes dels consellers, hi haurà controls als centres educatius als quals s’incorporaran gossos amb capacitat per olorar estupefaents. La crisi sanitària també ha alentit els treballs per actualitzar el pla de drogodependències però Rossell va mostrar-se confiat que pugui ser una realitat el 2021. I precisament la pandèmia ha suposat un descens notable de les detencions per delictes contra la salut pública i dels comisos de droga, tal com mostren els gràfics adjunts. Ha sigut especialment significativa la caiguda d’arrestos a la frontera del riu Runer a conseqüència de les restriccions de mobilitat. Si l’any passat es va controlar 66 persones enguany només han estat 13. A l’interior del país s’han practicat 86 detencions (per les 118 de l’any passat) i a la frontera francoandorrana, 4 (el 2019 van ser 7).

Els casos relacionats amb delictes de tipus tecnològic s’han triplicat aquest any. Si el grup especialitzat de la policia va computar 52 delictes l’any passat, aquest 2020 s’enfilen a 148. La proliferació de l’ús de les noves tecnologies, de les xarxes socials, està multiplicant l’activitat delictiva amb casos d’atacs a empreses per segrestar informació i després reclamar un rescat (ramsomware), extorsió usant imatges sexuals de les víctimes i amenaçant de difondre-les (sextorsion) o vulneracions de perfils en xarxes socials o dels correus electrònics, considerats delictes contra la intimitat. Les denúncies per sextorsion, per exemple, s’han gairebé doblat aquest 2020, passant de 12 l’any passat a 23 aquest. Els casos de ramsomware han passat de 6 a 22 i s’han tractat 34 actuacions de phising (l’engany al perjudicat perquè faciliti informació sensible com dades bancàries) quan l’any passat només van ser dues.Les dades les va facilitar ahir el ministre de Justícia i Interior, Josep Maria Rossell, en una compareixença conjunta amb el titular d’Afers Socials, Víctor Filloy, davat els consellers de les comissions legislatives que tracten les dues matèries. I va expressar igualment preocupació pel nombre d’intervencions relacionades amb la pornografia infantil que circula per la xarxa i el seu consum i distribució: 120 entre el 2019 i el 2020. Aquestes alertes arriben d’una organització que es dedica a la prevenció del segrest, abusos i explotació sexual de menors d’edat arreu del món (la NMEC,National Center for Missing &Exploited Children). De totes elles van ser considerades greus, per ser explícitament de contingut pornogràfic infantil, 22 l’any passat i 31 aquest any.El grup de delictes tecnològics té ara mateix quatre efectius i “cada vegada tenen més feina”, va afirmar el ministre Rossell, que va assegurar que s’està treballant per a l’ampliació dels recursos. El titular d’Interior va recordar que aquest creixement és un fenomen que “passa arreu del món” de la mateixa manera que són delictes que tot sovint traspassen fronteres. Hi ha un component important, a més, de prevenció com per exemple en el cas de l’extorsió amb imatges íntimes, i per això el grup també treballa en aquest sentit fent, per exemple, tallers en centres escolars per alertar dels riscos de compartir segons quines imatges i informació a través de la xarxa.El ministre també va facilitar dades de detencions per violència de gènere i domèstica. Aquest any s’ha detingut 52 homes per agredir la dona. En 16 dels casos van ser detinguts els dos membres de la parella per maltractaments mutus. A més, s’han donat set casos de fills que han agredit els progenitors, un d’un pare per agredir un fill i dos de mares per agredir els fills respectius. També s’han donat tres casos d’agressió entre germans.Respecte a la violència masclista, el ministre Víctor Filloy va detallar el nombre de nous casos que el servei especialitzat d’atenció a la víctima ha tractat aquest 2020 marcat per un increment que s’atribueix al confinament, un total de 169. Va recordar el protocol subscrit amb la policia perquè la víctima pugui denunciar amb la màxima seguretat i protecció i, a més, atesa per un agent que tingui formació en la matèria. Tot i això, les diferències entre casos que arriben al servei i detencions constaten el temor encara present a denunciar. Quatre dels cinc recursos d’acollida que el ministeri té per a víctimes i els seus fills estan ocupats ara.