Les estacions d'esquí catalanes obren amb afluència desigual d'usuaris

Els forfets s’havien d’adquirir amb antelació i per internet per evitar aglomeracions

Actualitzada 15/12/2020 a les 06:17

Agències Andorra la Vella

Les estacions del Pirineu català van estrenar ahir la temporada amb una afluència desigual d’esquiadors als diferents complexos. Així, Masella, que tenia un 90% de les instal·lacions obertes, havia venut uns 1.500 forfets fins a mig matí, tant de dia com de temporada. Cal tenir en compte que s’han d’adquirir amb antelació i per internet per evitar aglomeracions i complir les mesures de prevenció de la Covid-19. Mentre, a les pistes del Ripollès, a Vallter 2.000 preveien omplir ahir, però a la Vall de Núria el dia va ser “fluix”. Per la seva banda, a Baqueira Beret es va notar que l’obertura va ser en dia laborable, tot i tenir prou gent que venia de diversos punts en no haver-hi restriccions de mobilitat dins de Catalunya.



La directora comercial de la Masella, Maite Martí, va explicar que per l’afluència d’ahir s’ha notat que “la gent tenia moltes ganes” de practicar l’esport blanc. També va destacar que els usuaris van seguir les mesures de seguretat i que des del complex es van organitzar els punts on cal fer cua, per tal que fossin “endreçades”. A la primera jornada es va establir un topall d’aforament de 3.000 persones.



D’altra banda, a l’estació de la Molina l’ambient del primer dia va ser més “tranquil” i sense cues, segons va explicar el director d’aquest complex, Xavier Perpinyà. En aquest sentit, va dir que estaven contents amb l’afluència de persones que van tenir ahir perquè això els permet fer una obertura gradual de les instal·lacions.

A Baqueira Beret els esquiadors tenien ganes d’estrenar la temporada. Molts eren de la Vall d’Aran, però un gruix important era de les comarques veïnes, atès que el cap de setmana vinent no ho podran fer pel confinament comarcal. A l’estació hi havia rètols que informaven de l’ús obligatori de mascareta i majoritàriament tots els esquiadors la portaven. I als que no la duien el personal de l’estació els recordava l’ús obligatori. Per accedir a la zona de tiquets o als remuntadors no es van veure aglomeracions i els espais estaven perfectament delimitats i recordaven la distància entre persones.



A l’estació de Vallter 2.000 l’obertura va tenir una molt bona acollida. Es van vendre els 250 forfets de dia i també hi va haver esquiadors amb forfet de temporada. El seu director, Enric Serra, va explicar que aquest topall de forfets diaris els permet tenir un “bon control” de l’aforament i evitar aglomeracions.