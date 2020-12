La venda de tests d'antígens d'autodiagnòstic a les farmàcies serà imminent

El ministre de Salut ha especificat que demà s'aprovarà el decret per a que es puguin vendre el més aviat possible

Dolors Moreno

La venda a les farmàcies dels tests d'antígens per a fer-se l'autodiagnòstic serà imminent, segons ha detallat aquesta tarda el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, davant la comissió de Sanitat. El titular de la cartera ha explicat que demà s'aprovarà aquesta mesura per decret, on també s'especificarà la limitació d'unitats que les farmàcies podran vendre a una persona, i fer així que es publiqui en un Butlletí Oficial del Principat (BOPA) extraordinari perquè la seva venda es comenci a fer el més aviat possible.



La distribució dels tests d'antígens d'autocribratge que es repartiran gratuïtament a tots els residents comptarà amb la col·laboració dels comuns. Martínez Benazet ha detallat que actualment tenen 50.000 tests i que esperen rebre 30.000 unitats més aquesta setmana i 70.000 la que ve, fet pel qual el ministre no descarta que es pugui repartir una segona volta de proves a tots els habitants majors de 6 anys. L'objectiu, com ja va argumentar ahir juntament amb el cap de Govern, és posar a l'abast de tothom els tests d'antígens per facilitar que la població es faci la prova a casa abans de les celebracions nadalenques i de reunir-se amb altres familiars i evitar així la propagació del virus del SARS-CoV-2.

