La policia deté un contrabandista al Pas que s'amaga al lavabo d'una botiga

Arrestada una dona per agredir la filla menor de la parella i un home per pegar el fill

La policia va detenir dimecres a la tarda un contrabandista francès al Pas de la Casa. En un primer moment l’home no va fer cas de les indicacions dels agents d’aturar-se, va fugir corrent i es va amagar als lavabos d’un establiment comercial, d’on no volia sortir. Per poder arrestar-lo els agents van haver de rebentar la porta dels serveis. Una vegada va ser controlat es va escorcollar el turisme del contrabandista, on es van trobar 1.800 paquets de tabac valorats en 6.264 euros. Es va procedir a la seva detenció i se l’acusa d’un delicte contra la funció pública