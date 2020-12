La majoria i Desperta Laurèdia topen per l'aportació a Naturlandia

Es tracta d’una partida de 800.000 euros quan la direcció només en demana 600.000

Actualitzada 15/12/2020 a les 06:33

Eduard Piera Sant Julià de Lòria

Sant Julià de Lòria ja té els pressupostos per al 2021 aprovats després de la sessió del consell de comú d’ahir, tot i l’oposició de Desperta Laurèdia. Camprabassa, l’empresa matriu de Naturlandia, va ser el principal punt d’enfrontament entre majoria i oposició. Cerni Cairat va qüestionar que “s’hi destinés una partida de 800.000 euros, quan la direcció en el consell d’administració en va demanar 600.000”. Sobre això, el cònsol major va afirmar que “hem optat per fer és un principi de prudència, ja que hi ha molts factors que no podem controlar com ara l’arribada de viatgers i la mobilitat”, i va afegir tot seguit que el fet “que s’hi destini aquesta partida no vol dir que s’hagi de fer anar sencera, sinó que només s’utilitzarà si n’hi ha necessitat”. A més a més, Josep Majoral, sense deixar de parlar de la partida de Camp­rabassa, va comentar que “les coses es poden veure blanques o negres. Jo les veig blanques, perquè fa un any parlàvem que el comú havia de fer una aportació d’un milió, que és un 20% més; la minoria les veu negres i en lloc de valorar la rebaixa critica que s’hi destinin 800.000 en lloc dels 600.000 de què es va parlar al consell d’administració”.



Un dels principals punts de fricció entre majoria i minoria va ser la confecció. El cap de l’oposició, Cerni Cairat, va criticar que “se’ns va donar un pressupost tancat” al qual Majoral va replicar que “se’ls va fer arribar un esborrany de treball i encara no he rebut la proposta al respecte”. El tercer punt de xoc entre els dos grups va ser sobre el futur de l’urbanisme de la parròquia. Cairat va criticar que es pensés a desenvolupar urbanísticament els Horts dels Riu i el cònsol li va replicar que no estava en els pressupostos.



El cònsol major de la parròquia, Josep Majoral, no va dubtar a qualificar-los com uns comptes “de mínims” per la pandèmia. Els números que es van aprovar presenten un equilibri entre ingressos i despeses de 15,3 milions d’euros, i augmenten el deute de la corporació fins al 136%



En la mateixa sessió es va aprovar que tant les taxes com els preus públics per al 2021 es mantinguin sense incrementar-se i també es va fer efectiu el calendari fiscal, que tornarà a tenir la possibilitat de fraccionar els tributs. A més a més, també va tirar endavant una proposta perquè les empreses que acreditin pèrdues puguin gaudir d’un descompte de fins al 75%i un màxim de 1.500 euros en tributs.

