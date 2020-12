Europa avança la reunió per aprovar la vacuna de Pfizer al 21 de desembre

L'Agència Europea del Medicament tenia previst en un principi donar el vistiplau el dia 29, data que manté per si calgués una segona trobada

Actualitzada 15/12/2020 a les 15:09

Redacció Andorra la Vella

L'Agència Europea del Medicament es reunirà abans del previst per valorar l'aprovació d'emergència de la vacuna de Pfizer i BioNTech. L'organisme europeu ha convocat una trobada extraordinària pel dia 21 de desembre, en la qual es preveu que donin el vistiplau a la vacuna de Pfizer per a la seva distribució i aplicació, tal i com ja han fet altres països com Regne Unit, Canadà, Estats Units o Qatar.



En un principi, la trobada per aprovar la vacuna estava prevista per al 29 de desembre, cita que es manté en el calendari per si fos necessària una segona sessió. L'avançament en més d'una setmana de la reunió extraordinària podria avançar la vacunació en alguns països de la UE.