Els tecnificats de la FAE encara no poden entrenar

Actualitzada 15/12/2020 a les 06:31

Redacció Andorra la Vella

Els esquiadors tecnificats de la Federació Andorrana d’Esquí (FAE) encara no podran iniciar finalment avui els entrenaments tal com estava previst en un primer moment. La FAE i els clubs del país van demanar a Govern l’autorització perquè una vuitantena d’esquiadors, entre els equips nacionals i els equips EEBE, poguessin exercitar-se al país i no haguessin de marxar fora del Principat per fer-ho. Aquest vistiplau havia arribat per part del ministeri de Cultura i Esports després de fer algunes modificacions al protocol de seguretat (aquesta primera fase havia de ser a només una pista al sector de Grau Roig, però finalment Ski Andorra no va donar la seva autorització.



Entre avui i demà es reprendran les converses entre l’associació i la federació amb l’objectiu que la vuitantena d’esportistes puguin arrencar els entrenaments a les pistes del país aquesta setmana.