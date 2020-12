Els hackers es fan amb el control de nombrosos comptes de WhatsApp

Les suplantacions d’identitat a través de les xarxes socials són un dels ciberdelictes que més s’estan produint els darrers temps. I el robatori de la identitat de l’aplicació de missatgeria més coneguda comença a ser una pràctica habitual per la seva senzillesa.

Actualitzada 15/12/2020 a les 06:07

Eduard Piera Andorra la Vella

La usurpació del compte de WhatsApp s’està convertint en un dels ciberdelictes que més s’estan produint els darrers temps. Andorra Telecom va informar ahir que un altre cop s’estaven donant diferents intents d’apropiació de comptes de la popular aplicació de missatgeria instantània

El modus operandi és senzill, tal com va explicar al Diari l’expert en ciberseguretat David Julián. “Al final el que fan és el que faria un usuari normal per donar d’alta un compte. Fiques un número per vincular el compte i t’envia un codi per verificar”, va explicar Julián, que va afegir que “llavors els delinqüents agafen números de telèfon en massa i els registren, t’envien un missatge a tu i t’intenten enganyar per tal que els facilitis el número que t’acaba d’ar­ribar per SMS. I si els el donés en aquell moment ells tenen el control del teu WhatsApp”.



Els motius que poden portar a robar un compte són diversos: des de la possibilitat de comptar amb material sensible que pugui rebre la persona mentre no té el control de l’aplicació fins a utilitzar aquesta usurpació de la personalitat per demanar diners a coneguts o familiars emprant una excusa. “El problema que hi ha és que mentrestant van rebent els teus missatges, com alguna informació privada, i que es pugui explotar en contra teu, o si hi ha una conversa intentar enganyar algú. I s’aprofiten d’aquesta situació. I demanen transferències de diners; sempre hi ha alguna persona de bona fe que hi acaba caient.”



El rastreig d’aquest tipus de delictes, però, és extremament complicat, ja que “és molt difícil poder perseguir-ho, ja que els números de telèfon són lliures i res no impedeix que algú des de Turquia pugui intentar registrar un número de Whats­App d’Andorra”, va exposar l’expert en ciberseguretat, que va afegir que “a WhatsApp aquesta és una situació que sembla que no els preocupa gaire”.



No obstant això, la recuperació del compte és una mesura senzilla. “Si has caigut al parany i has facilitat aquest número de seguida veuràs que has perdut el control del compte i no el podràs fer servir. Per recuperar-lo només ha de tornar-lo a registrar com si ho fessis per primera vegada”, va explica Julián, que va comentar que una de les primeres accions que cal fer un cop restablerta la normalitat és “buscar a l’aplicació on hi ha les sessions obertes mitjançant WhatsApp web i tancar-les totes, perquè si no encara podran controlar i veure tots els missatges que rebis i enviïs”.