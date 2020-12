El sector bancari prorroga el termini per demanar l'ajornament dels préstecs

Actualitzada 15/12/2020 a les 06:32

Redacció Andorra la Vella

El sector bancari va anunciar ahir l’acord per tal de poder prorrogar el termini per sol·licitar carències dels préstecs o crèdits per a qui s’hagi vist afectat per la Covid-19. Així doncs, la nova data límit és el 31 de març. L’acord sectorial es va produir durant la darrera assemblea general d’Andorran Banking i a la pràctica es tradueix en el fet que les empreses i famílies que ho sol·licitin podran gaudir d’un ajornament dels pagaments de fins a nou mesos, que pot ser tant per a crèdits o préstecs personals com per als hipotecaris per a particulars i empreses, sempre que es puguin complir amb una sèrie de requisits i la sol·licitud es faci efectiva abans del 31 de març vinent. “Aquesta pròrroga de la carència sectorial és una mostra més del compromís del sector amb els ciutadans del nostre país”, va afirmar la directora general d’Andorran Banking, Esther Puigcercós.