El forfet natura, per a qui passi per les pistes de Naturlandia

Actualitzada 15/12/2020 a les 06:24

El cònsol major de Sant Julià de Lòria, Josep Majora, va anunciar que la parròquia laurediana només cobrarà el forfet natura a aquelles persones que facin raquetes o randonnée per les vies d’esquí de fons que es trobin dins el domini de Naturlandia. No obstant això, no es reclamarà a ningú que practiqui aquestes activitats en els diferents camins i passos que són de titularitat comunal.

#1 Ramon

(15/12/20 07:09)