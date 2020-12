Dos anys per elaborar un pla de mobilitat sostenible

Actualitzada 15/12/2020 a les 06:27

Dolors Moreno Andorra la Vella

La Llei de transició energètica obliga administracions, entitats públiques i empreses de més de 100 treballadors a dissenyar plans de mobilitat interna que advoquin pels principis de respecte al medi ambient i lluita contra el canvi climàtic. Ahir el secretari d’Estat de Sostenibilitat, Marc Rossell, va presentar el reglament que posa data a aquesta obligació: institucions i empreses afectades (es calcula que 66 centres de treball) hauran d’haver enllestit els plans el 31 de desembre del 2022. Unes propostes que hauran de sortir d’un treball intern i seguir unes pautes genèriques perquè l’executiu ha optat per una regulació de mínims. En tot cas, s’ha de seguir l’escala de prioritats que passa pel foment dels trajectes a peu o en bici, compartir cotxe o fer ús del transport públic i en el cas que siguin empreses amb flota pròpia de vehicles que apostin pels elèctrics .



Rossell va assenyalar que des de l’Oficina del Canvi Climàtic de Govern se’n farà un acompanyament i que no s’ha previst un règim sancionador perquè s’entén que el calendari per enllestir el pla és prou ampli i que tothom complirà. El secretari d’Estat va recordar que la mobilitat genera a Andorra més de la meitat dels gasos d’efecte hivernacle i que cal accions per revertir-ho.



FEDA és una de les empreses afectades però s’ha avançat al reglament. Joana Teixeira, tècnica de gestió de persones, va explicar el pla que s’ha dissenyat amb la participació de treballadors i que recull 25 accions que passen pel repartiment de tiquets de bus per desplaçaments professionals, fomentar el teletreball (també després de la crisi sanitària), assignar els vehicles menys contaminants de la flota als treballadors que es desplacin més o anar renovant el parc automobilístic de l’empresa.