Crèdit Andorrà inverteix en dues noves 'start-ups'

Actualitzada 15/12/2020 a les 11:55

Cre`dit Andorrà ha participat a través del seu programa d’hiperacceleració empresarial "Scale Lab Andorra" en la inversió en dues noves "start-ups", que se sumen a les quatre que l’entitat ja va comunicar en aquest primer any de programa, durant el qual s’han avaluat més de 350 empreses. Les empreses emergents en les quals Crèdit Andorrà ha apostat són Skitude i Vasquiat, centrades en l'esquí i la moda respectivament.Skitude és una plataforma que permet conèixer informació abans, durant i després de la practica de l'esqui, com per exemple l’estat de la neu, la meteorologia i comprar forfets dins de la mateixa aplicació. Així mateix, ofereix la possibilitat de navegar amb mapes interactius, fer seguiment i cronometrar l'activitat esportiva i incorpora una plataforma per a la comunitat on es poden geolocalitzar fotografies, participar en reptes i gamificar digitalment les jornades d'esquí.

Vasquiat ofereix venda anticipada de col·leccions de moda de luxe a preu reduïtper tal de donar accés a les últimes tendències de la moda, alhora que ajuda als dissenyadors a finançar les seves col·leccions. Actualment treballa amb més de cent marques per temporada i ven a tot el món, especialment als Estats Units, Espanya, Regne Unit i França.



Scale Lab Andorra

És el primer programa d’hiperacceleració empresarial del país i s’adreça a empreses innovadores o de base tecnològica, en sectors estratègics per a Andorra, com salut i benestar, sostenibilitat, mobilitat, serveis financers o oci i esports, entre d’altres, amb un model de negoci validat i escalable. En aquest primer any ha invertit en Byhours, Consentio, Made of Genes, Nemuru, Skitude i Vasquiat.

Crèdit Andorrà ofereix a través d’aquest programa imports que van des dels 100.000 euros per projecte amb l’opció de participar en rondes de finançament posteriors fins a una inversió màxima de 500.000 euros per companyia. El programa també simplifica la possible arribada de les empreses a Andorra a través de suport professional i de serveis personals perquè aprofitin els avantatges diferencials que té el país.