Control del tribunal de comptes a entitats amb ajuts

Actualitzada 15/12/2020 a les 06:14

ASSEGURANCES GENERALS

El projecte de pressuspot inclou un apartat que afecta la situació de fallida que viu la companyia Assegurances Generals. L’esmena pactada per la majoria, segons fonts d’aquesta, té com a objectiu que els clients de l’entitat andorrana no es quedin sense la cobertura de l’assegurança que van contractar. Com que Assegurances Generals treballava amb Societé d’Assurance Mutuelle, es proposa que l’executiu doni la llicència a l’empresa francesa perquè pugui treballar a Andorra.

Les entitats privades que rebin ajuts o subvencions públiques estaran sotmeses a un major control de l’ús que fan d’aquests recursos. Això és el que volen els tres grups parlamentaris de la coalició. que han consensuat una esmena perquè, a partir dels 300.000 euros de subvenció, aquestes entitats hagin d’estar fiscalitzades pel Tribunal de Comptes. El projecte de pressupost per a l’any que ve serà votat dijous vinent.Actualment només hi ha el requeriment de presentar una auditoria que avali els comptes d’aquestes entitats. Els consellers de la majoria volen una major exigència i defensen que també sigui el Tribunal de Comptes qui revisi cada exercici per avalar que no hi ha cap irregularitat comptable. Majoritàriament aquesta nova norma afectarà entitats esportives, com ara federacions i algun club, i també culturals.Fonts de la majoria van indicar que la decisió no s’ha adoptat perquè s’hagi detectat alguna anomalia, sinó que es busca una major garantia en el futur i per això cal incrementar els paràmetres de transparència i control. El nou article canvia el seu redactat i estableix que les entitats privades que tenen subvencions de 300.000 euros o més han de trametre al Tribunal de Comptes una memòria justificativa sobre el compliment de la finalitat per a la qual s’ha atorgat l’ajuda o la subvenció, juntament amb els estat financers de l’exercici en què s’ha registrat l’ajuda i l’informe d’auditoria extern corresponent en el cas que l’entitat l’hagi contractat.Tema a part és l’assignació a l’Autoritat Financera (AFA) que es redueix en 35.000 euros. La motivació ve donada perquè es preveu la incorporació d’un conseller durant l’any que ve. La Llei de l’AFA estipula que no es poden nomenar més de dues persones l’any al consell de l’organisme. Actualment hi ha dos consellers que tenen el mandat caducat i també hi ha la vacant que ha deixat el nomenament del nou director general, situació que no permet la designació d’un sisè conseller durant el 2021, i aquesta és l’assignació que s’ha reduït de la partida que el Govern aporta anualment per al funcionament de l’AFA.