Catalunya integra Andorra en la mobilitat de l'Alt Urgell

La Generalitat ha sol·licitat al govern espanyol que es permetin els desplaçaments entre els dos territoris a partir d'aquest cap de setmana

Actualitzada 15/12/2020 a les 15:10

Redacció Andorra la Vella

La Generalitat de Catalunya ha acceptat la petició d'Andorra d'equiparar el país amb la comarça de l'Alt Urgell i permetrà la mobilitat entre els dos territoris a partir d'aquest cap de setmana dins del canvi a confinament comarcal, segons ha anunciat la portaveu del govern català Meritxell Budó després de la reunió dels consellers. Budó ha explicat que la decisió no depèn únicament de la Generalitat perquè no té la competència sobre fronteres i per això s'ha fet la sol·licitud al govern espanyol perquè autoritzi la integració de l'Alt Urgell i el Principat "com a territori únic de mobilitat".



La consellera de Presidència ha assenyalat que s'ha atès la demanda d'Andorra perquè hi hagi lliure mobilitat entre els dos territoris "perquè som conscients de la realitat de les zones frontereres" que han de tenir un tractament específic per les relacions que existeixen entre els veïns. I ha precisat que s'emmarca en el pla de reobertura que aquest cap de setmana elimina el confinament perimetral municipal per passar-lo a comarcal a tot Catalunya i que aquests desplaçaments de lleure que s'autoritzen per sortir d'Andorra es restringeixen exclusivament a l'Alt Urgell i des d'aquesta zona cap al Principat.



Alerta per l'augment de casos

Budó ha destacat que el comitè de crisi de la Covid començarà a avaluar en la reunió d'avui si es pot mantenir el pla de Nadal tal com està previst o si s'han de fer canvis per l'increment de contagis de les últimes hores. La consellera catalana ha manifestat que "les dades s'estan complicant i ens estan dient que hi pot haver un canvi de tendència" perquè el nombre de positius setmanals ha pujat de 7.000 a 9.000 casos "i ens ha de fer estar alerta" i la taxa de reproducció creix fins a 1,1 "i ens ha de fer ser curosos".



La portaveu de la Generalitat ha remarcat que s'ha d'esperar per veure si durant aquesta setmana es confirma el canvi de tendència per l'augment de la incidència de la Covid i en funció de l'evolució dels indicadors es decidirà si es pot avançar de fase, ja que dilluns tocaria passar a fase 2 després de retardar-la des del 7 de desembre, i quines mesures s'aplicaran per a la celebració de les festes de Nadal si cal reajustar els protocols anunciats. Meritxell Budó ha incidit que un augment de la mobilitat i de les interaccions socials comporta un increment de contagis i ha atribuït l'alça de positius a les aglomeracions que es van veure durant el pont de la Puríssima.



Budó ha fet una crida a la responsabilitat "perquè depèn de tots" com evolucioni la pandèmia i ha indicat que la Generalitat contempla la possibilitat de prendre decisions asimètriques que podrien permetre que hi hagi zones amb més o menys restriccions que avancin en la reobertura o no segons el nombre de casos. I ha recordat que de moment s'han fixat mesures genèriques per a tot Catalunya.

