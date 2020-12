Carrer Callaueta per a vianants i obertura del passatge Biscariet

Actualitzada 15/12/2020 a les 14:03

Després de cinc anys de mandat en els quals s'han fet moltes obres per reactivar i pacificar la capital, la cònsol major de la parròquia, Conxita Marsol, ha detallat que "ara toca Riberaygua i travesseres, i això comença des de l'eix vertebrador, l'avinguda Meritxell, que ha de ser el centre comercial i cívic".



Dins del projecte per reactivar la zona de Prada Ramon, s'inclou la construcció de les oficines d'Andorra Telecom i la sala d'exposicions del Govern, a la plaça The Cloud. Malgrat la construcció de l'edifici, el comú seguirà disposant d'un total de 2.700 metres quadrats lliures per una zona que "s'ha convertit en el centre neuràlgic del país"; però s'haurà de renunciar al jardí vertical.



El pla també implica una inversió molt important a la zona del Fener que implicarà la construcció d'edificis i d'un pàrquing soterrat de 800 places. Una obra que ja té els permisos tancats i que es preveu que comenci al febrer.



D'altra banda, es faran millores en els tres passatges que connecten l'avinguda Meritxell amb Riberaygua i travesseres. La inversió més important anirà al passatge Biscariet, una obra que correrà a càrrec dels privats i que preveu obrir el passatge, tot i que es mantindria parcialment cobert, i crear-hi dos nivells. En el pis superior es vol construir un parc infantil. Tanmateix, el CCA farà obres per modernitzar la façana. Tant en aquest accés com en els passatges Aigüeta i Europa es posarà un paviment de granit com el de l'avinguda Meritxell per a unificar-los.

Carrers per a vianants

Amb la intenció de pacificar la zona de Riberaygua i travesseres, el comú ha decidit fer peatonal el carrer Callaueta. La inversió per a aquesta zona serà privada i s'adjudicarà al consell de comú de dijous per un valor de 389.000 euros. La intenció és pavimentar amb granit la zona i que hi hagi una il·luminació al centre del carrer, així com que el carrer es converteixi amb una zona de lleure i on hi hagi terrasses. Marsol he explicat que han triat el carrer Callaueta perquè "és un dels menys circulats de la zona" i només té un parell d'entrades de garatges privats.



La peatonalització d'aquest carrer implicarà canvis de circulació, especialment perquè part del carrer de la Sardana també es convertirà en zona per a vianants. Tanmateix, tota la zona es convertirà en zona 30 i es construiran illes aixecades als encreuaments per disminuir la velocitat dels cotxes.



D'altra banda, i tenint en compte que durant les obres al carrer Sant Esteve no hi ha hagut disfuncions en la circulació de la zona, el comú farà una prova durant tres mesos per a convertir-lo també en zona per a vianants. "Estem força convençuts que podrà esdevenir peatonal", ha insistit la cònsol. Amb tot, volen valorar si, amb l'arribada de turistes, implica dificultats per a la circulació.



Quant al termini d'execució, Marsol ha indicat que la part del comú es podria acabar en 2 anys i requerirà una inversió pública total d'un milió d'euros. Quant a la part privada, va precisar que es trigaria més a acabar, i calculava uns tres o quatre anys per a les obres del CCA, ja que volen mantenir l'activitat econòmica, i també ha estimat que es trigarà un any i mig en començar la construcció a la plaça The Cloud.



La cònsol també ha insistit en la importància d'invertir en aquests moments complicats i així intentar crear llocs de treball i ajudar a mantenir-los. "Aquestes inversions tan importants generen esperança, hi ha propietaris i inversors que creuen que hi haurà futur i això és molt important".