Andbank millorarà els caixers automàtics per oferir més seguretat en les operacions

Actualitzada 15/12/2020 a les 06:56

Redacció Andorra la Vella

Andbank ha començat la renovació de la xarxa de caixers automàtics, que s’anirà implementant de manera progressiva fins al primer trimestre del 2021, amb l’objectiu d’oferir més seguretat pel que fa a les operacions i adequar-se a la normativa internacional. Els nous aparells tindran pantalles més grans i tàctils i permetran fer ingressos en bitllets de 10, 20, 50 i 100 euros, a principi de l’any que ve, així com el control de bitllets falsos o sospitosos segons la normativa europea. Així mateix, durant la darrera fase del projecte s’incorporarà l’operativa contact­less amb la qual no caldrà introduir la targeta en el caixer i farà possible actuar de manera més ràpida.



Andbank ja compta amb quatre caixers automàtics renovats, com són el del centre de negoci, el de l’oficina de Fiter i Rossell, el de la plaça Rebés i el de l’oficina de Prada Ramon.