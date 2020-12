Acord entre Hive Five i NIU per fomentar l'emprenedoria del país

La col·laboració serà per tres anys, renovables fins a un màxim de sis anys

Actualitzada 15/12/2020 a les 18:00

Redacció Andorra la Vella

El director de Bomosa, Manel Garcia, i el director general d'Andorra telecom, Jordi Nadal, han signat un acord de col·laboració aquesta tarda vinculat a Hive Five i el programa NIU per tal de l'emprenedoria del Principat. L'acord, que inicial preveu una durada de tres anys renovables per períodes anuals fins a un màxim de sis anys, té de fet un triple objectiu: generar sinèrgies entre els diferents perfils i projectes empresarials d’ambdues parts, potenciar la utilització del cowork entre els usuaris d’aquesta incubadora i, d’aquesta manera, fomentar conjuntament el creixement econòmic de les startups i els emprenedors de NIU i, per tant, d’Andorra.