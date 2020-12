Els paradistes de la plaça del Poble no estan tenint ni la meitat de la facturació de les edicions anteriors, si bé alguns artesans locals asseguren que estan creixent en vendes.

Un Poblet agredolç Vista del Poblet de Nadal, ahir al migdia. M. PONS

Actualitzada 14/12/2020 a les 06:36

Martí Pons Andorra la Vella

Si s’hagués de definir amb un sabor el Poblet de Nadal de la capital podríem dir que seria agredolç. L’esperit nadalenc omple la plaça del Poble, això és evident. El que li falta és que hi hagi gent que tingui ganes de passejar-s’hi.



Les restriccions per l’arribada de turistes deixen un dels llocs més concorreguts durant aquestes dates amb més paradistes que visitants en alguns moments. I no és que els del país no comprin, sinó que si es fa la comparativa amb edicions anteriors, les facturacions en un dia normal no arriben, ni molt menys, a la meitat del que es podia guanyar l’any passat.



Però no en tots els casos és així. Hi ha casetes que ofereixen producte autòcton, que celebren el ritme de vendes i l’interès de la gent. “Quan són turistes, potser no estan tan atents que el que estic oferint és material extret d’aquí. En canvi, els d’aquí hi paren més atenció”, diu una de les artesanes. Altres, a més, és el primer any que hi participen, com la Clàudia, que fa productes tèxtils de decoració. “A nivell de vendes està tot molt parat. La gent mira sobretot. A més, un cop ja has vingut, difícilment tornes”. També en el cas del Heiko, que ven productes alemanys i que fa cinc anys que hi participa, assegura que hi ha molt poca afluència.



Els caps de setmana i a la tarda, sobretot, són els moments en què hi ha més interessats, malgrat que en cap moment s’hagi detectat algun tipus d’aglomeració. “Aquí som pocs, no ens podem imaginar veure una imatge semblant com la dels carrers de Barcelona”, diu la Montse, que ven productes de Menorca. En el seu cas, ha vingut expressament de Barcelona per oferir formatges i oli, entre moltes altres coses de l’illa.



Els protocols se segueixen. Enguany, s’ha creat un circuit amb l’ús de gel hidroalcohòlic als accessos i pantalles de metacrilat a cadascuna de les casetes de fusta. A més, hi ha persones encarregades de la seguretat i algunes vegades hi ha controls dels agents comunals i de la policia. De moment, segons van explicar al Diari, tothom compleix les mesures sanitàries. Tot i això, algun despistat, pel que fa als productes d’alimentació, s’arracona a un lateral de la plaça per menjar, cosa que no està permesa. Tots els productes alimentaris són per endur per evitar la interacció social sense mascareta. Sigui com sigui, malgrat que donin els guanys econòmics per perduts, l’objectiu dels botiguers és fer certa publicitat del que poden oferir i, tal com explica una de les paradistes, “veure que la gent té certa il·lusió després d’aquests mesos no es paga amb diners”.