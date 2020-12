Sant Julià aprova un pressupost de mínims

Cairat critica que no se'ls ha tingut en compte per a la seva elaboració

14/12/2020

Eduard Piera

El comú de Sant Julià de Lòria ha aprovat el pressupost per al 2021 aquest matí, completament equilibrat pel que fa als ingressos i les despeses, que seran de 15,3 milions d'euros. El cònsol major de la parròquia, Josep Majoral, ha defensat que es tractava "'d'un pressupost de mínims" atesa la situació que ha deixat la pandèmia. No obstant això, Majoral ha defensat que es continuarà fent inversió i que per aquest motiu "'estirarem dels bancs 1,8 milions, perquè hem de fe girar la roda de l'economia".



Per la seva part, el conseller de la minoria, Cerni Cairat, ha criticat els tempos i que "en una situació com aquesta, s'hagués pogut elaborar un pressupost de consens". Una altra de les crítiques del líder de Desperta Laurèdia ha fet referència als 800.000 euros d'aportació que s'han pressupostat per CampRabassa. Cairat ha afirmat que "la direcció, en el si del consell d'administració en va demanar 600.000 i no entenem perquè se'n fa 800.000". Sobre aquest punt, Majoral ha replicat que es feia "per criteri de prudència" i ha afegit que "hem aconseguit baixar del milió de fa un any a 800.000, que a més a més no vol dir que s'hagin d'emprar tots".



El comú també ha aprovat mantenir els preus públics per l'any vinent així com un fraccionament com el d'aquest any en les obligacions tributàries. A més a més, la possibilitat d'un descompte en l'impost de radicació per aquelles empreses que acreditin pèrdues, que pot arribar fins al 75%. Un punt, aquest cop sí, que la minoria i la majoria hi han estat d'acord. No obstant això, Desperta Laurèdia s'ha abstingut en la votació de l'adaptació del marc pressupostari. Finalment, Cairat ha demanat sobre quan i de quin import seria la participació del comú al fons de solidaritat de Govern, al que Majoral ha contestat que "encara no ho podem quantificar; esperem estar més a prop del tancament perquè la situació financera del comú es delicada". Així doncs segons les previsions fetes per la consellera de finances, Mari Àngels Marfany, l'endeutament pot arribar al 136% la propera anualitat, però per baixar fins al 104% a final de mandat.

