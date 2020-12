Sancionades una cinquantena de persones per celebrar una festa al Pas de la Casa

Actualitzada 14/12/2020 a les 06:30

La policia va sancionar una cinquantena de persones que dissabte a la nit duien a terme una festa en un establiment del Pas de la Casa.



Els fets van tenir lloc poc després de les 11 de la nit quan els agents van intervenir. En el control policial, es va constatar que no s’estaven complint cap de les mesures de seguretat establertes pel ministeri de Salut, com mantenir la distància social o fer ús de la mascareta. D’aquesta manera, els agents de l’ordre van procedir a obrir un expedient sancionador al propietari de l’establiment. També es va multar a totes les persones que es trobaven en aquell moment dins el local.



La policia, després d’obrir els expedients sancionadors, ho ha tramitat al ministeri, que serà l’òrgan encarregat d’estudiar el cas i de determinar els costs de les multes. Cal recordar que la llei general de Salut contempla un cost de 200 euros en cas que no es faci ús de la protecció facial.

