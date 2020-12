Premis per reconèixer la tasca a favor dels infants

L'Unicef convoca la cinquena edició dels guardons per iniciatives de persones o entitats

Lliurament del premi Unicef del 2019 a Maria Guillamet Lliurament del premi Unicef del 2019 a Maria Guillamet Fernando Galindo

Redacció Andorra la Vella

El comitè nacional d'Andorra de l'Unicef ha obert el termini perquè qualsevol persona o entitat que conegui iniciatives a favor de la infància pugui presentar la candidatura perquè optin a la cinquena edició dels premis per reconèixer projectes per ajudar els infants. Els guardons estan destinats "posar en relleu la labor cultural, social i humana feta per persones, equips de treball i institucions en l’àmbit nacional i internacional, relacionada amb el benestar de la infància i que respongui als valors que promou Unicef", segons destaca l'ONG.



Les candidatures es poden presentar fins al 19 de febrer i un jurat format per membres de la societat civil andorrana i de la junta d’Unicef Andorra seleccionaran el premiat. El guardó, una escultura de l'artista Jordi Casamajor, es lliurarà durant el segon trimestre de 2021.