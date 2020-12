Pocs clients i queixes pel tabac al Pas

Actualitzada 14/12/2020 a les 07:02

EL TOC DE QUEDA AFAVOREIX LES RESERVES

França aixecarà el confinament dimarts, però mantindrà el toc de queda, i aquest fet està beneficiant els hotelers del Pas de la Casa. Així ho indicava Jeannot Martinho, soci de l’hotel Panda, que destacava que “hem tingut anul·lacions dels turistes que habitualment venen a esquiar perquè les pistes estan tancades, però, per contra, tinc reserves de gent vol venir a comprar i farà nit perquè, amb el toc de queda, no tindran temps d’arribar a casa”. De fet, ja tenen reserves tant per al cap de setmana vinent com per a les festes de Nadal. Tanmateix, indicava que “només per poder pujar a fer una cervesa al bar, el client francès ja està content”. I valorava que a partir del dia 15 les visites repercutiran als comerços, ja que canviarà el perfil del turista en acabar el confinament.

L’obertura de la frontera per als ciutadans de l’Arieja i dels Pirineus Orientals no s’ha traduït en una gran afluència de visitants al Pas de la Casa. A la desinformació del primer cap de setmana se li va sumar el temporal d’aquest, i la limitació de dos paquets de tabac per persona va posar la cirereta a una obertura poc exitosa. Ara, comerciants, hotelers i restauradors esperen amb candeletes que arribi dimarts i que així s’aixequi el confinament a tot el territori gal. En aquest sentit, Jean-Jacques Carrié, president de la Iniciativa Publicitària del Pas, valorava que “aquesta obertura semblava molt positiva però no ha fet pujar l’afluència dels visitants”. “A veure si podem obrir les estacions aviat i tornar a la normalitat”, afegia.A més, Carrié va destacar que durant el matí es van produir cues a la duana perquè els agents aturaven tots els vehicles per demanar la seva procedència i per informar-los que només poden comprar dos paquets de tabac per persona. “Això no interessa a ningú, no sé quina llei s’han inventat però suposa un fre total. A veure si podem tornar a la normalitat i que els deixin comprar un cartró i mig”, comentava. En la mateixa línia, Raül Calvo, president de la Unió de Comerciants Andorrans del Tabac, indicava que la decisió de limitar a dos paquets de tabac “contravé les franquícies pactades amb la unió duanera”.Calvo confessava que encara no disposa de tota la informació relativa a aquesta limitació, però assegurava que “les franquícies estan pactades amb la Unió Europea, és un conveni entre Andorra i la UE, França no pot canviar la normativa”. “No sé sota quin motiu permeten només aquest passatge”, reiterava. Amb tot, segons haurien informat des de la duana francesa, la restricció té a veure amb el fet que ara mateix la mobilitat per fer compres continua restringida a 20 quilòmetres del domicili (malgrat es fa una excepció amb Andorra) i productes de primera necessitat i per això només es permet adquirir dos paquets de tabac. A partir de dimarts, quan es normalitzi la circulació, la limitació ja no ha d’existir.Els hotelers també esperen que de cara al dimarts augmentin el nombre de turistes perquè els habitants de Tolosa, Foix o Carcasona es podran desplaçar fins al Principat. Així ho assenyalava Jeannot Martinho, soci de l’hotel Panda: “A partir de dimarts començarem a treure gent de l’ERTO, anirem veient com evoluciona la situació”. Tot i això, admetia que tenen por que el nombre de casos repunti després de Nadal: “Ningú esperava un segon confinament i va arribar, ara tenim por d’un tercer després de les festes”. Respecte a l’ocupació hotelera que ha deixat aquest cap de setmana, Martinho es mostrava optimista: “A poc a poc va pujant l’afluència, aquest cap de setmana hem tingut ocupades cinc habitacions de les 23 que té l’hotel”. “Avui [per ahir] és el primer dia que es nota més el moviment”, subratllava.Un moviment que si bé es va notar en alguns restaurants del Pas, no es va veure en els comerços. La directora de la perfumeria Júlia Centre, Remei Romero, va detallar que “només hem tingut tres o quatre clients francesos”, però, amb l’obertura de dimarts, augurava més afluència, sobretot perquè s’apropen les festes i els perfums són regals estrella. Des de la botiga Olympia Pas, també exposaven que el cap de setmana havia estat “molt fluix” i que dissabte van tancar cinc hores abans perquè no hi havia turistes i pel temporal. I des dels Grans Magatzems Pyrénées del Pas, Antonio Miralles afirmava que ahir hi va haver una mica d’activitat, però estan “a un 20% de les vendes que es fan normalment”.