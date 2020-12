Pla de mobilitat sostenible per a empreses amb més de 100 treballadors

Les companyies i administracions hauran de prioritzar trajectes a peu, compartir cotxe o utilitzar vehicles elèctrics abans del desembre del 2022

Marc Rossell El secretari d'Estat de Sostenibilitat, Marc Rossell, durant la presetació d'avui SFGA/CEsteve

Actualitzada 14/12/2020 a les 12:19

Dolors Moreno Andorra la Vella

Administracions, parapúbliques i empreses que superin els 100 treballadors, uns 66 centres de treball, hauran de tenir al desembre del 2022 un pla de mobilitat interna que advoqui per les alternatives més respectuoses amb el medi ambient: prioritzar trajectes a peu o en bici, compartir cotxe o fer ús del transport públic o utilitzar vehicles elèctrics. El secretari d'Estat de Sostenibilitat, Marc Rosell, ha presentat el nou reglament que penja de la Llei de transició energètica i que regula un contingut "mínim" per tal que cada empresa o entitat pública faci un treball intern per dissenyar el seu propi pla. El que si que s'ha dut a terme és una guia tècnica d'aplicació per tal de donar pautes als afectats per la normativa i Rossell va assegurar que des de Govern s'hi farà un acompanyament. Va afegir, però, que s'entén que el termini donat per enllestir la proposta és perfectament assumible. No s'ha previst un règim sancionador.



FEDA és una de les empreses afectades però s'ha avançat al reglament. Joana Teixeira, tècnica de gestió de persones de FEDA ha explicat que "ens , anticipat" per l'apostat de la companyia en aquest àmbit. S'ha elaborat un pla amb la participació de treballadors que recull 25 accions que van des del repartiment de tiquets de bus per desplaçaments professionals, fomentar el teletreball (també després de la crisi sanitària), assignar els vehicles menys contaminants de la flota als treballadors que es desplacin més o anar renovant el parc automobilístic. Ara mateix FEDA té 51 vehicles i 6 són elèctrics 100% i 4 híbrids. D'una enquesta interna realitzada es va constatar que únicament un 8% de treballadors de la companyia va a treballar a peu, en bici, en bus o en cotxe compartit.

#3 Manel

(14/12/20 13:10)



#2 Oscar

(14/12/20 12:58)



#1 alba monja font

(14/12/20 12:27)