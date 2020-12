La neu deixa acumulacions de mig metre a cotes altes

Els equipaments no eren necessaris a cap punt de la xarxa ahir a la tarda

Actualitzada 14/12/2020 a les 06:33

Les acumulacions de fins a mig metre de neu a les cotes més altes durant el cap de setmana ha comportat que Protecció Civil realitzés voladures per evitar allaus. Dissabte a la tarda es van realitzar tres trencaments a les zones de Soldeu, Arinsal i Arcalís. Per altra banda, el servei de mobilitat ha mantingut l’alerta groga en alguns trams durant els dos dies, però ahir la tarda ja no calien els equipaments a cap punt de la xarxa viària ni per accedir a França.



El director de Protecció Civil, Cristian Pons, va explicar al Diari que la decisió de fer aquestes voladures té a veure amb la previsió del temps, que contempla un increment de les temperatures. Des de meteorologia, s’informa que avui la isoterma 0 graus no se situarà fins als 3.200 metres i que no es preveu neu durant la setmana. Pons va indicar que aquestes accions són habituals, sobretot en zones on hi pot haver afectacions a la carretera. El procediment a seguir és tallar el trànsit per evitar incidències i que els tècnics especialitzats activin explosius per fer caure la neu. Les pistes també han fet intervencions i a Arcalís se’n va dur a terme una dissabte a la tarda que va soprendre un grup de persones, un monitor d’esquí que juntament amb altres cinc acompanyants van presenciar la voladura.



Segons van explicar al Diari, es trobaven aparcats a la zona de pistes quan van veure com baixava molta neu de sobte sense saber el que passava. Tot i això, aquesta no va arribar fins on eren ells. Així, les sis persones no van patir cap perill. Un d’ells va publicar un vídeo a les xarxes socials.