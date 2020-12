La mort d'un pacient de planta eleva a 79 les defuncions per coronavirus

La diagnosi de 50 casos i el fet que no s’hagi donat cap alta augmenten a 630 els actius

Actualitzada 14/12/2020 a les 06:19

Redacció Andorra la Vella

Salut va informar ahir de la defunció d’una altra persona arran de la Covid-19. En aquest cas, es tracta d’un home que es trobava ingressat a planta de l’hospital Nostra Senyora de Meritxell. D’aquesta manera, el nombre total d’òbits des de l’inici de la pandèmia es va enfilar ahir fins als 79, dels quals 27 s’han registrat durant la segona onada. L’anterior víctima va ser una dona de 81 anys fa poc més d’una setmana, el 5 de desembre.



En l’actualització sanitària d’ahir, el ministeri va notificar l’ingrés de dos nous pacients diagnosticats de coronavirus a planta de l’hospital. Així doncs, augmenta lleugerament la pressió al sistema sanitari amb 16 persones ingressades a planta d’hospitalització i tres que es troben a la unitat de cures intensives (UCI), una de les quals està sotmesa a una situació d’intubació i ventilació mecànica. A la planta d’hospitalització geriàtrica d’El Cedre no hi ha cap padrí amb SARS-CoV-2 ingressat.



D’altra banda, en les darreres 24 hores es van detectar 50 positius nous, que van situar la xifra de casos totals al Principat des que es va iniciar la pandèmia en 7.338, dels quals 6.480 corresponen a la segona onada. En les darreres hores, Salut no va registrar cap alta respecte a dissabte, per la qual cosa els casos actius, que se situaven en 581, van superar la barrera dels 600 i es van situar en els 630. Tot i això, ja hi ha 6.629 persones que han superat la malaltia al Principat.



Finalment, en relació amb la incidència del virus entre la població escolar del país, el comunicat de Govern indicava que actualment hi ha 18 aules que estan sota vigilància activa per part del ministeri: vuit de les quals es troben sota un confinament total i deu estan aïllades parcialment. A més, hi ha 49 classes en vigilància passiva, és a dir, els alumnes poden anar a l’aula, però han de prendre especial precaució davant la possible aparició de símptomes com la febre.